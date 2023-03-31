ТОП-10 міфів про препарати за е-рецептом: як з 1 квітня будемо купувати ліки

У МОЗ відповіли на популярні питання щодо рецептурних ліків.

Україну сколихнула новина про те, що з 1 квітня низку ліків доведеться купляти за е-рецептом. Через це в аптеках сьогодні ажіотаж, бо українці “штурмують” фармацевтів, намагаючись зробити запаси. Від напливу покупців “попадали” навіть онлайн-сервіси для замовлення ліків. Про це ми писали ТУТ.

Представник комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький відповів на популярні питання. Пояснюємо ТОП-10 міфів про е-рецепти.

Усі ліки за е-рецептом

Ні, не всі, але більшість, адже близько 60% препаратів, які продаються в Україні рецептурні. Це антибіотики, гормональні препарати, ліки проти серцево-судинних захворювань та низка інших. По суті, вони вже і так продаються тільки за призначенням лікаря, а е-рецепт це додатковий інструмент, який має спростити життя. Радуцький зазначив, що впровадження е-рецепту це одна із вимог вступу до ЄС.

Рецептурні ліки будуть відпускатися тільки за е-рецептом

Ні, якщо у вас є паперовий рецепт, то до кінця воєнного стану ним можна користуватися. Зазначимо, що більшість хвилює саме необхідність наявності рецепту від лікаря, адже зараз більшість препаратів (навіть рецептурних) можна купити без перешкод та “папірця”.

Чи будуть провізори тепер суворіше ставитися до наявності рецепту в руках покупця – невідомо. Можливо, все залишиться як було і можна буде “пропетляти” (але ми таке не рекомендуємо).

Немає світла – немає ліків

Якщо немає світла і відповідно доступу до електронних систем, то лікар випише паперовий рецепт. Що ж стосується аптек, то тут також, у разі відсутності електроенергії можна використати паперовий варіант.

Війна в країні, які зміни, “не на часі”

Як пояснює Радуцький, рецептурні ліки завжди відпускалися за призначення лікаря. З квітня додається лише новий, більш зручний електронний інструмент – Е-рецепт. Що ж стосується аптек, які в зоні бойових дій, то тут провізори можуть відпускати препарати без рецепту, окрім наркотичних препаратів.

Волонтери не зможуть закупити ліки

Волонтери, благодійники, підрозділи ЗСУ та військові адміністрації зможуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу оптово безпосередньо у дистриб’юторів і для цього не потрібен рецепт.

Запис до лікаря чекати довго і неможливо отримати ліки вчасно

Одна із основних претензії до нового е-рецепту стосується самого рецепту та візиту до лікаря, який повинен ці ліки виписати. У МОЗ радять за поганого самопочуття не займатися самолікуванням та звертатися до медиків. Саме тому, і вводилися рецептурні препарати, щоб мінімізувати негативний вплив ліків.

У разі екстрених ситуацій пацієнт може викликати бригаду “швидкої”. А людям із хронічними захворюваннями не потрібно кожного разу йти на прийом до лікаря. Повторні рецепти на ліки пацієнт може отримати дистанційно.

Що є робити з екстреною контрацепцією чи ліками від алергії – не уточнюється. Скоріше за все, тут треба тримати номер сімейного лікаря напоготові, щоб попросити його дистанційно виписати рецепт.

Переселенці не можуть отримали рецепт, бо не можуть потрапити до свого сімейного лікаря

Зазначається, що до кінця воєнного стану, е-рецепт можна отримати без участі сімейного лікаря. Пацієнт може звернутися до будь-якого лікаря за місцем перебування. А якщо ж вам відмовляють в цій послузі – дзвоніть в НСЗУ чи пишіть скарги головному лікарю.

Лікарі почнуть призначати тільки дорогі препарати

У е-рецепті зазначається тільки діюча речовина, без прив’язки до бренду, тому пацієнт сам обирає препарат. До прикладу, ваш лікар прописав вам ібупрофен (як діюча речовина), то ви можете обрати ібупрофен від “Дарниці” чи “ібупром”, який нічим не відрізняється від попереднього препарату, але дорожче. Тобто ви може обрати варіант, який дешевше або дорожче, тут вже залежить від вас.

Не можна придбати ліки проти тиску, знеболюючі, для лікування серцево судинних захворювань, зокрема “корвалол”

Запасатися корвалолом не треба. Він все ще без рецепту, а ось інші ліки від серцево-судинних захворювань, які є рецептурними, відпускаються як і раніше за наявності рецепту. Це не нова норма.

У звичайній аптеці не можна буде купити ліки для тварин

Собак/котів не чіпали. Препарати для них як і раніше можна купити без рецепту.

Нагадаємо, раніше ми публікували покрокову інструкцію, як придбати ліки в аптеці за е-рецептом.

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