У Дніпрі біля аптек вишикувалися величезні черги: завтра ліки будуть за рецептом (ФОТО)

Це викликало небувалий ажіотаж серед українців, мешканці Дніпра не стали винятком.
Від обіду біля аптек міста вишиковуються величезні черги.
Ми прогулялися та подивилися, чи так це.
Черги є: як у самому приміщенні аптеки…
… так і біля.
Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.
Людей багато, дехто зробив замовлення заздалегідь через сайт tabletki.ua, який, до речі, працює з перебоями, інші ж написали список і прийшли до аптеки з ним.
Навіть страшно уявити, що там всередині.
Насправді, все не так страшно, як здається, і не потрібно вірити всьому, що пишуть різні ТГ-канали: “усі ліки тепер тільки по рецептам”.
Якщо почитати документи Мінохоронздоров’я, а не тільки заголовки в інтернеті, то можна дізнатися таке:
Як дізнатися, чи потрібен рецепт на ліки?
Знайдіть лікарський засіб у Державному реєстрі та подивіться його категорію відпуску: без рецепта – значить, без рецепта. За рецептом лікаря – значить, час записатися на прийом!
Нагадаємо, раніше ми писали, як придбати ліки за е-рецептом: покрокова інструкція.
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