У Дніпрі біля аптек вишикувалися величезні черги: завтра ліки будуть за рецептом (ФОТО)

Відзавтра усі рецептурні ліки в Україні можна буде купити за електронним рецептом!

Це викликало небувалий ажіотаж серед українців, мешканці Дніпра не стали винятком.

Від обіду біля аптек міста вишиковуються величезні черги.

Ми прогулялися та подивилися, чи так це.

Черги є: як у самому приміщенні аптеки…

… так і біля.

Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.

Людей багато, дехто зробив замовлення заздалегідь через сайт tabletki.ua, який, до речі, працює з перебоями, інші ж написали список і прийшли до аптеки з ним.

Навіть страшно уявити, що там всередині.

Насправді, все не так страшно, як здається, і не потрібно вірити всьому, що пишуть різні ТГ-канали: “усі ліки тепер тільки по рецептам”.

Якщо почитати документи Мінохоронздоров’я, а не тільки заголовки в інтернеті, то можна дізнатися таке:

паперові рецепти залишаються чинними;

ліки, на яких вказаний відпуск “без рецепта” – залишаються такими;

для отримання електронного рецепта вам і вашим бабусям не потрібні спеціальні навички – достатньо мобільного телефона, який може отримувати СМС-повідомлення;

для прифронтових територій продовжують діяти паперові рецепти;

для хронічних захворювань е-рецепт можна отримувати дистанційно;

перелік рецептурних препаратів НЕ розширюється.

Як дізнатися, чи потрібен рецепт на ліки?

Знайдіть лікарський засіб у Державному реєстрі та подивіться його категорію відпуску: без рецепта – значить, без рецепта. За рецептом лікаря – значить, час записатися на прийом!

Нагадаємо, раніше ми писали, як придбати ліки за е-рецептом: покрокова інструкція.

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