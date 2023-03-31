Як придбати ліки за е-рецептом: покрокова інструкція

З'явилася покрокова інструкція, як купляти ліки за е-рецептом.

Уже відзавтра, 1 квітня, купити рецептурні ліки мають продаватися за наявності е-рецепту. Спочатку паралельно діятиме і паперовий варіант, про це нагадали в МОЗ.

Як купити ліки за електронним рецептом

Крок 1. Потрібно записатися на прийом до лікаря, з яким у вас декларація. За потреби, рецепти можуть виписати кардіологи, онкологи та інші спеціалісти, які займаються вашим лікуванням.

Крок 2. На прийомі в лікаря вам призначають ліки та виписують на них рецепт

Крок 3. Пацієнт разом з лікарем перевіряє актуальність номера телефону в декларації.

Крок 4. Лікар виписує електронний рецепт.

Крок 5. Пацієнт отримає е-рецепт, який складається з 16-значного номеру та 4-значного коду підтвердження. За потреби, лікар роздрукує консультаційний висновок.

Крок 6. Похід до аптеки, де пацієнт називає 16-значний номер рецепта. Можна показати записку або повідомлення на телефоні.

Крок 7. Фармацевт запропонує наявні ліки з діючою речовиною, яка вказана в рецепті. Якщо покупця влаштує ціна та препарат, тоді він називає 4 цифри підтвердження з повідомлення та здійснює оплату. Фармацевт робить електронний підпис.

Термін дії е-рецепта – 30 днів (на наркотичні засоби — 10 днів).

Для яких ліків треба рецепт

усі антибіотики,

протисудомні засоби;

гормональні препарати, у тому числі й протизаплідні, разом з постинором для екстреної контрацепції, гормони щитовидної залози, гормональні мазі та креми (момедерм);

ліки для артеріального тиску (з них каптоприл, каптопрес, бісопролол, сечогінні фуросемід та діакарб), серцевих хвороб (корвалол та валокордин – у великому дозуванні);

деякі антигельмінтні препарати;

деякі вітаміни;

кроворозріджуючі препарати (особливо великі упаковки магнікору чи кардіомагнілу);

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю (німесил та аналоги),

кашлю (кодеїновмісні препарати та на основі сольбутамолу),

антигістамінні (дексаметазон, а також ампульний супрастин) та та заспокійливі.

Зазвичай, в інструкції до засобу вказано в шапці, чи є він рецептурним. Перевірити це можна також на сайті. Проте він часто підвисає, тому наберіться терпіння.

У МОЗ зазначили, що наразі не йдеться про розширення списку рецептурних препаратів, проте тепер вступає в дію другий етап реалізації е-рецепту. Тобто усі ці ліки і так мали продаватися тільки за рецептом, але тепер за цим дійсно мають слідкувати.

Що робити, якщо ліки треба, а світла немає

Якщо в аптеці раптом немає світла, то можна використати паперовий рецепт. Зокрема, це стосується регіонів, які знаходяться в зоні бойових дій, де важка ситуація з електроенергією. Там пацієнти можуть і надалі користуватися звичними паперовими рецептами.

Що робити якщо ліки необхідно купувати кожного місяця, а рецепт діє тільки 30 днів

У такому разі спеціаліст, який займається вашим лікуванням може дистанційно поновлювати рецепт на потрібні препарати. Радимо уже зараз перевірити таблетки, які ви приймаєте та за потреби звернутися до лікаря за призначенням.

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