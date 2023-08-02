У Дніпрі безвісти зникла 15-річна дівчинка: потрібна допомога

Поліція Дніпра встановлює місце перебування безвісти зниклої 15-річної Аліни Рибалка.
1 серпня близько 13:00 дівчина пішла з дому в Чечелівському районі міста та до теперішнього часу не повернулася.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, очі карі, волосся темне.
Була одягнена: чорні шорти, біла блуза, білі кросівки.
Якщо ви бачили дівчинку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за телефонами: 102 або (098) 487 17 90.
Важлива будь-яка інформація!
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