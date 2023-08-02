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У Дніпрі безвісти зникла 15-річна дівчинка: потрібна допомога

Сьогодні 16:47
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Новости Днепра про У Дніпрі безвісти зникла 15-річна дівчинка: потрібна допомога

Поліція Дніпра встановлює місце перебування безвісти зниклої 15-річної Аліни Рибалка.

1 серпня близько 13:00 дівчина пішла з дому в Чечелівському районі міста та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, очі карі, волосся темне.

Була одягнена: чорні шорти, біла блуза, білі кросівки.

Якщо ви бачили дівчинку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за телефонами: 102 або (098) 487 17 90.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про У Дніпрі безвісти зникла 15-річна дівчинка: потрібна допомогаУкраїнська

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