В Днепре без вести пропала 15-летняя девочка: нужна помощь

Присмотритесь к фото!

Полиция Днепра устанавливает место нахождения без вести пропавшей 15-летней Алины Рыбалко.

1 августа около 13:00 девушка ушла из дома в Чечелевском районе города и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные.

Была одета: черные шорты, белая блузка, белые кроссовки.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102 или (098) 487 17 90.

Важна любая информация!

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