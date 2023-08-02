В Днепре без вести пропала 15-летняя девочка: нужна помощь

Полиция Днепра устанавливает место нахождения без вести пропавшей 15-летней Алины Рыбалко.
1 августа около 13:00 девушка ушла из дома в Чечелевском районе города и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные.
Была одета: черные шорты, белая блузка, белые кроссовки.
Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102 или (098) 487 17 90.
Важна любая информация!
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