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  • У Дніпрі безпритульні собаки напали на дівчину та гризонули її за ногу: довелося накладати шви

У Дніпрі безпритульні собаки напали на дівчину та гризонули її за ногу: довелося накладати шви

Сьогодні 16:32
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У Дніпрі безпритульна собака покупала жінку.

Новости Днепра про У Дніпрі безпритульні собаки напали на дівчину та гризонули її за ногу: довелося накладати шви

Містянка поскаржилася на безпритульних собак у соцмережах.

Дівчина, яку покусали собаки, розповіла, що на вулиці Радистів навпроти музичної школи, живе зграя безпритульних тварин. Чотирилапих підкормлює місцевий двірник, тому вони далеко від цього місця не відходять.

Містянка каже, що спокійно стояла, коли до неї ззаду підійшов великий рудий пес і гризонув за ногу.

Постраждала зазначила, що собака ледь не відгризла їй половину литки. Врятували лише цупкі джинси, які тварина не змогла прокусити. Від решти собак вдалося відбитися сумкою, а потім на крик вибіг двірник, якого тварини злякалися.

Новости Днепра про У Дніпрі безпритульні собаки напали на дівчину та гризонули її за ногу: довелося накладати шви

Після цього довелося викликати “швидку” позаяк рана була серйозною і з неї текла кров. У одній із лікарень дівчині наклали кілька швів.

Дніпрянка попереджає мешканців району про небезпеку. Поруч музична школа, куди ходять діти, тому наступного разу жертвами тварин можуть стати вони. 

Постраждала повідомила про інцидент у поліцію, але собака безпритульна, тож вплинути на ситуацію правоохоронці скоріш за все не зможуть. 

Новости Днепра про У Дніпрі безпритульні собаки напали на дівчину та гризонули її за ногу: довелося накладати шви

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Новости Днепра про У Дніпрі безпритульні собаки напали на дівчину та гризонули її за ногу: довелося накладати швиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі безпритульні собаки напали на дівчину та гризонули її за ногу: довелося накладати швиРусский

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