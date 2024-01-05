В Днепре бродячие собаки напали на девушку и грызнули ее за ногу: пришлось накладывать швы

Жительница города пожаловалась на бездомных собак в соцсетях.
Девушка, которую искусали собаки, рассказала, что на улице Радистов напротив музыкальной школы живет стая бездомных животных. Четвероногих подкармливает местный дворник, поэтому они далеко от этого места не отходят.
Днепрянка говорит, что спокойно стояла, когда к ней сзади подошел большой рыжий пес и грызнул за ногу.
Пострадавшая отметила, что собака чуть не отгрызла ей половину икры. Спасли лишь плотные джинсы, которые животное не смогло прокусить. От остальных собак удалось отбиться сумкой, а затем на крик выбежал дворник, которого животные испугались.
После этого пришлось вызывать «скорую», поскольку рана была серьезной и из нее текла кровь. В одной из больниц девушке наложили несколько швов.
Днепрянка предупреждает жителей района об опасности. Рядом музыкальная школа, куда ходят дети, и в следующий раз жертвами животных могут стать они.
Пострадавшая сообщила об инциденте в полицию, но собака бездомная, так что повлиять на ситуацию правоохранители, скорее всего, не смогут.
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