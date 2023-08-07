У Дніпрі банда розбійників вдерлася до квартири свого товариша, щоб вкрасти 150 тис. гривень

Про це повідомили в поліції Дніпра.
Як розповіли правоохоронці, злочин стався ще 20 липня, а 4 серпня поліціянтам вдалося затримати розбійників.
Як з’ясували слідчі, злодії вдерлися до квартири свого знайомого, побили його та забрали сумку, де лежало 150 тисяч гривень. Після цього крадії втекли з місця злочину.
37-річний власник квартири звернувся до правоохоронців та розповів про розбійний напад. Згодом поліціянти встановили, що до злочину причетні двоє місцевих жителів 37 та 47 років. Чоловіки раніше вже мали проблеми з законом.
4 серпня слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
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