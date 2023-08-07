В Днепре банда разбойников ворвалась в квартиру своего товарища, чтобы украсть 150 тыс. гривен

Об этом сообщили в полиции Днепра.
Как рассказали правоохранители, преступление произошло еще 20 июля, а 4 августа полицейским удалось задержать разбойников.
Как выяснили следователи, воры ворвались в квартиру своего знакомого, избили его и забрали сумку, где лежало 150 тысяч гривен. После этого воры скрылись с места преступления.
37-летний владелец квартиры обратился к стражам порядка и рассказал о разбойном нападении. Впоследствии полицейские установили, что к преступлению причастны двое местных жителей 37 и 47 лет. Мужчины раньше уже имели проблемы с законом.
4 августа следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Пока они под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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