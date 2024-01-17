У Дніпрі 6-річна дитина отруїлася наркотиками

У Дніпрі рятують дитину, яка отруїлася наркотиками.

16 січня до дніпровської лікарні доставили 6-річного хлопчика. Він мав симптоми отруєння наркотиками. Малюк поступив до медзакладу близько 14:10.

Попередньо, мати дитини не змогла пояснити, як син отруївся. Про це повідомляє Інформатор.

Поліція каже, що за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження (стаття 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

“Дане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських”, – кажуть правоохоронці.

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