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В Днепре 6-летний ребенок отравился наркотиками

Сегодня 20:15
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В Днепре спасают ребенка, отравившегося наркотиками.

Новости Днепра про В Днепре 6-летний ребенок отравился наркотиками

В одной из больниц Днепра спасают 6-летнего мальчика, которого госпитализировали в медучреждение 16 января. Ребенок имел симптомы отравления наркотиками. Однако мама малыша не смогла объяснить, как и чем отравился сын. Об этом сообщает Інформатор.

Правоохранители получили информацию об инциденте от медиков. По данному факту открыли уголовное производство (статья 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство)).

«Данный вопрос находится на контроле ювенальных полицейских», – говорят правоохранители.

Заметим, что это не первый подобный случай в области. Ранее в днепровскую больницу попал 2-летний малыш, употребивший наркотики своей матери. Женщина выложила «дозу» на телефон и отвернулась. Тем временем ребенок проглотил или вдохнул ядовитое вещество.

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