У Дніпрі 4 квітня не буде світла: адреси
4 квітня у Дніпрі не буде світла у деяких будинках.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Наримська, 104;
- вул. Робоча, 152.
З 09:00 до 14:00 не буде світла:
- вул. Волгоградська: 1-12,12А,13-22;
- вул. Зоологічна: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-30;
- вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;
- вулиця Каховська: 11, 13, 15, 17, 19;
- вул. Квітнева: 1, 1А, 3-20, 20А;
- вул. Марганцевська: 7, 9-20;
- вул. Мирна: 1-27 (непарні);
- вул. Сурська: 1-29.
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