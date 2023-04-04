У Дніпрі 4 квітня не буде світла: адреси - Днепр Инфо
У Дніпрі 4 квітня не буде світла: адреси
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Сегодня 07:15

4 квітня у Дніпрі не буде світла у деяких будинках.

Новости Днепра про У Дніпрі 4 квітня не буде світла: адреси

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами: 

  • вул. Наримська, 104; 
  • вул. Робоча, 152.

З 09:00 до 14:00 не буде світла:

  • вул. Волгоградська: 1-12,12А,13-22;
  • вул. Зоологічна: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-30;
  • вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82; 
  • вулиця Каховська: 11, 13, 15, 17, 19; 
  • вул. Квітнева: 1, 1А, 3-20, 20А; 
  • вул. Марганцевська: 7, 9-20; 
  • вул. Мирна: 1-27 (непарні); 
  • вул. Сурська: 1-29.

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