В Днепре 4 апреля не будет света: адреса

В связи с проведением ремонтных работ с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
С 09:00 до 14:00 не будет света:
Читайте также:
Автор:
В Украине с приближением пасхальных праздников ожидают стремительного роста цен…
В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок.…
2 апреля ушла из жизни начальник концертного отдела Ольга Орлова.
В Павлограде мужчина убил 47-летнего знакомого после ссоры по телефону.
В Украине с приближением пасхальных праздников ожидают стремительного роста цен на продукты. В частности, вырастут цены на мясо и мясопродукты, а также обязательно вырастет стоимость яиц, поскольку обычно к Пасхе резко возрастает объем их потребления.
Зонт сегодня не понадобится!
В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок. Реальное количество убитых может быть больше.
2 апреля ушла из жизни начальник концертного отдела Ольга Орлова.
В Павлограде мужчина убил 47-летнего знакомого после ссоры по телефону.
В Днепре нет воды на поселке Игрень и еще на нескольких улицах из-за ремонта водопровода.
Жителей Зеленодольска в Днепропетровской области призывают более внимательное соблюдение комендантского часа. Причина – постоянные нарушения правил горожанами. Поэтому местные власти решили привлекать нарушителей к ответственности. Уже больше года на территории Украины и Днепропетровской области соответственно, действует комендантский час. Время выхода…
Украинские бойцы отбили более 45 атак российских оккупантов и уничтожили вражеский разведывательный БпЛА.
Нужна ваша помощь!
С апреля месяца жителей Днепра ждет ряд изменений. Коснуться они пенсионеров, водителей, старшеклассников и в общем всех потребителей коммунальных услуг, а также тех, кто регулярно покупает лекарства в аптеках.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!