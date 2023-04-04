В Днепре 4 апреля не будет света: адреса

4 апреля в Днепре не будет света в некоторых домах

В связи с проведением ремонтных работ с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Нарымская, 104;

ул. Рабочая, 152.

С 09:00 до 14:00 не будет света:

ул. Волгоградская: 1-12,12А,13-22;

ул. Зоологическая: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-30;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

улица Каховская: 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Апрельская: 1, 1А, 3-20, 20А;

ул. Марганцевская: 7, 9-20;

ул. Мирная: 1-27 (нечетные);

ул. Сурская: 1-29.

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