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В Днепре 4 апреля не будет света: адреса

Сегодня 07:15
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4 апреля в Днепре не будет света в некоторых домах

Новости Днепра про В Днепре 4 апреля не будет света: адреса

В связи с проведением ремонтных работ с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Нарымская, 104;
  • ул. Рабочая, 152.

С 09:00 до 14:00 не будет света:

  • ул. Волгоградская: 1-12,12А,13-22;
  • ул. Зоологическая: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-30;
  • ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;
  • улица Каховская: 11, 13, 15, 17, 19;
  • ул. Апрельская: 1, 1А, 3-20, 20А;
  • ул. Марганцевская: 7, 9-20;
  • ул. Мирная: 1-27 (нечетные);
  • ул. Сурская: 1-29.

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