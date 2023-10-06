У Дніпрі 4 чоловіків викрали сейф з квартири у самому центрі: що кажуть у поліції

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування.
Було встановлено, що до крадіжки причетні четверо чоловіків – жителі Дніпра та Києва.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
4 жовтня у Києві були затримані двоє фігурантів злочину. У їхніх квартирах та автомобілях відбулися обшуки, під час яких правоохоронці вилучили номерні знаки, мобільні телефони, банківські картки, готівку у гривнях й інші речові докази.
За результатами слідчих заходів двом чоловікам 35 та 37 років були вручені повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
Стосовно інших фігурантів триває розслідування. Також встановлюється причетність учасників угрупування до вчинення аналогічних злочинів.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі є кілька старовинних будинків, яким вдалося пережити Другу…
Через Дніпро курсують нові потяги у східному напрямку.
У Дніпрі на вулиці Коробова містяни знайшли дві картонні коробки…
У Дніпрі затримали прокурора, який отримував хабар.