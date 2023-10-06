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  • У Дніпрі 4 чоловіків викрали сейф з квартири у самому центрі: що кажуть у поліції

У Дніпрі 4 чоловіків викрали сейф з квартири у самому центрі: що кажуть у поліції

Сьогодні 12:24
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22 липня група чоловіків викрала сейф та дорогий годинник з квартири на вулиці 93-ї Холодноярської Бригади (раніше - Челюскіна).

Новости Днепра про У Дніпрі 4 чоловіків викрали сейф з квартири у самому центрі: що кажуть у поліції

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування.

Було встановлено, що до крадіжки причетні четверо чоловіків – жителі Дніпра та Києва.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області. 

4 жовтня у Києві були затримані двоє фігурантів злочину. У їхніх квартирах та автомобілях відбулися обшуки, під час яких правоохоронці вилучили номерні знаки, мобільні телефони, банківські картки, готівку у гривнях й інші речові докази.

За результатами слідчих заходів двом чоловікам 35 та 37 років були вручені повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Стосовно інших фігурантів триває розслідування. Також встановлюється причетність учасників угрупування до вчинення аналогічних злочинів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 4 чоловіків викрали сейф з квартири у самому центрі: що кажуть у поліціїУкраїнська

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