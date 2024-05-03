“Бажала самоствердитися”: у Дніпрі 14-річній дівчині, яка стріляла в знайому, оголосили про підозру

У Дніпропетровській обласній прокуратурі зазначили, що 14-річна дівчина отримала підозру за статтею про хуліганство.
Нагадаємо, Минулої суботи, 27 квітня, на ж/м Ломівський біля кафе “Mirvari” розбірки між підлітками завершилися стріляниною. Неповнолітні зустрілися, аби вирішити конфлікт, але 14-річна дівчина вистрелила зі страйкбольної зброї в 17-річну опонентку.
Постраждалу дівчину забрали до лікарні.
На думку правоохоронців, 14-річна дівчина понехтувала наявними загальноприйнятими правилами та нормами поведінки у суспільстві, грубо порушила громадський порядок на території кафе в одному із районів Дніпра.
Бажаючи самоствердитись шляхом приниження потерпілої та демонструючи свою зневагу, вона здійснила декілька пострілів у 17-річну дівчину зі спеціально пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень, – коментують подію в прокуратурі.
Санкція статті, за якою оголосили про підозру, передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Раніше ми публікували відео з камер відеонагляду, які зафіксували конфлікт між дівчатами.
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