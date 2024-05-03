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  • Чистий четвер: у Дніпрі помітили жінку, яка скидала на перехожих сміття з балкона

Чистий четвер: у Дніпрі помітили жінку, яка скидала на перехожих сміття з балкона

Сьогодні 12:41
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На одному із житлових масивів Дніпра помітили жінку, яка скидала будівельне сміття з балкона на 8-му поверсі.

Новости Днепра про Чистий четвер: у Дніпрі помітили жінку, яка скидала на перехожих сміття з балкона

У Дніпрі помітили жінку, яка в Чистий четвер влаштувала велике прибирання, а потім скидала сміття з балкона на 8-му поверсі. За словами перехожих, які стали свідками цієї події, господарка вирішила позбавитися будівельних відходів, викинувши їх під вікна багатоповерхівки. 

Втім жінка не впевнилася в тому, що внизу нікого немає, тому ледь не кинула сміття на голову бабусі, яка в той момент вигулювала свою собачку. Перехожі зробили зауваження господині, зробивши акцент на тому, що дніпрянка могла ненароком травмувати людей.

Ось так ми сміття скидаємо, 8 поверх, жінка бабусю ледь не прибила, – коментує ситуацію авторка відео. 

Жителька будинку пообіцяла прибрати сміття, однак продовжила викидати шматки будівельних відходів зі свого балкона. 

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Новости Днепра про Чистий четвер: у Дніпрі помітили жінку, яка скидала на перехожих сміття з балконаУкраїнська

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