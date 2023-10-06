У Кам‘янському чоловік згорів у власній квартирі

Учора, 5 жовтня, у Кам‘янському на вулиці Харківська горіла квартира на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 23:07.

Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання в трикімнатній квартирі. Пожежу локалізували о 23:26 та ліквідували о 23:33.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 5 кв. м.

На жаль, під час ліквідації займання рятувальники виявили обгоріле тіло 54-річного чоловіка.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Вернадського горіла квартира: полум’я виривалося з вікон.

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