У Дніпрі допомоги потребує безпритульник котик, в якого є проблеми з серцем через голод

Малюка, який потребував медичної допомоги, знайшли за гаражами.

Як розповіла кураторка міні-притулку для тварин “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, котика при смерті знайшли за гаражами. Малюк почав синіти, а на шиї була глибока рана. Спочатку містяни подумали, що пухнастик погано почувається саме через цю травму.

Однак під час огляду у ветеринара з’ясувалося, що у котика проблеми з серцем через постійне недоїдання. Малюк сильно виснажений та схожий на живий скелет. Через серцеву недостатність у грудній клітині почала збиратися рідина, через що тварина не могла дихати.

Наразі котика відігріли та нагодували, але попереду важке лікування без якого тварина не виживе. Потрібна консультація кардіолога та коштовна діагностика.

Якщо у вас є можливість допомогти малюку фінансово, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. Більше деталей ТУТ.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для котика Тузика”

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