У Дніпрі допомоги потребує безпритульник котик, в якого є проблеми з серцем через голод

Як розповіла кураторка міні-притулку для тварин “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, котика при смерті знайшли за гаражами. Малюк почав синіти, а на шиї була глибока рана. Спочатку містяни подумали, що пухнастик погано почувається саме через цю травму.
Однак під час огляду у ветеринара з’ясувалося, що у котика проблеми з серцем через постійне недоїдання. Малюк сильно виснажений та схожий на живий скелет. Через серцеву недостатність у грудній клітині почала збиратися рідина, через що тварина не могла дихати.
Наразі котика відігріли та нагодували, але попереду важке лікування без якого тварина не виживе. Потрібна консультація кардіолога та коштовна діагностика.
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