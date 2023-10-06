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  • У Дніпрі допомоги потребує безпритульник котик, в якого є проблеми з серцем через голод

У Дніпрі допомоги потребує безпритульник котик, в якого є проблеми з серцем через голод

Сьогодні 11:08
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Малюка, який потребував медичної допомоги, знайшли за гаражами.

Новости Днепра про У Дніпрі допомоги потребує безпритульник котик, в якого є проблеми з серцем через голод

Як розповіла кураторка міні-притулку для тварин “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, котика при смерті знайшли за гаражами. Малюк почав синіти, а на шиї була глибока рана. Спочатку містяни подумали, що пухнастик погано почувається саме через цю травму. 

Однак під час огляду у ветеринара з’ясувалося, що у котика проблеми з серцем через постійне недоїдання. Малюк сильно виснажений та схожий на живий скелет. Через серцеву недостатність у грудній клітині почала збиратися рідина, через що тварина не могла дихати.

Наразі котика відігріли та нагодували, але попереду важке лікування без якого тварина не виживе. Потрібна консультація кардіолога та коштовна діагностика. 

Якщо у вас є можливість допомогти малюку фінансово, то перерахувати гроші можна за реквізитами нижче. Більше деталей ТУТ. 

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для котика Тузика”

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