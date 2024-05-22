Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком

Сьогодні 19:21
просмотров

В Укренерго повідомили, як 23 травня вимикатимуть світло.

Новости Днепра про У Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком

Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.
 
Це стосується також Дніпра та області. 
 
Світла довше не буде через прогнозовану щільність хмар. Через це сонячні електростанції, які нині є одним із основних способів генерації електрики, знизять виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.
 
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, – йдеться у повідомленні.
 

Варто заглянути у графіки відключень та зарядити павербанки. 

Новости Днепра про У Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графікомУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    По Дніпровському району поцілили балістикою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:40
    По Дніпровському району поцілили балістикою

    Вибух, який чули в Дніпра вдень 22 травня, стався через…

    Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:02
    Ексдепутата Дніпропетровської облради Смирнова НАБУ підозрює у незаконному збагаченні на понад 15 млн грн

    Стали відомі подробиці справи ексдепутата Дніпропетровської облради Андрія Смирнова.

    Що у Дніпрі можна купити за криптовалюту: де її вже приймають
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Що у Дніпрі можна купити за криптовалюту: де її вже приймають

    Криптовалюта – один із різновидів цифрової валюти. Ці гроші не…

    В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:58
    В супермаркетах Дніпра з’явилася черешня: ціни

    У Дніпрі з’явилася солодка літня ягода, однак поласувати нею коштує…

    Наверх