У Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком
У Дніпрі 23 травня весь день вимикатимуть світло за графіком
Сьогодні 19:21
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В Укренерго повідомили, як 23 травня вимикатимуть світло.
Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.
Це стосується також Дніпра та області.
Світла довше не буде через прогнозовану щільність хмар. Через це сонячні електростанції, які нині є одним із основних способів генерації електрики, знизять виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, – йдеться у повідомленні.
Варто заглянути у графіки відключень та зарядити павербанки.
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