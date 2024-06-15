Усіх побутових споживачів від’єднають від ліній живлення критичної інфраструктури

Найближчим часом в Україні планують оновити перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню.

Про це повідомляє голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів, – заявив очільник Держенергонагляду.

Відомство проведе інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури.

Головне завдання полягає в тому, щоб розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об’єкти.

За словами чиновника, українська енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації. Повністю відновити потужності до зими буде даже складно.

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