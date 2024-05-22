В Днепре 23 мая весь день будут выключать свет по графику

Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.

Это касается и Днепра и области.

Света дольше не будет из-за прогнозируемой плотности облаков. Поэтому солнечные электростанции, которые ныне являются одним из основных способов генерации электричества, снизят производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объема потребления, которые Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — говорится в сообщении.

Следует заглянуть в графики отключений и зарядить павербанки.