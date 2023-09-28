У Дніпрі 2-6 жовтня очікується масштабне відключення світла: усі адреси

Будьте готові!

У Дніпрі 2-6 жовтня очікується масштабне відключення світла – сотні мешканців залишаться без електроенергії.

Причина – проведення планових робіт Центральною енергетичною компанією.

Про це повідомили у Telegram-каналі підприємства.

Так, 2 жовтня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Автозаводська: 1-45, 45Б, 46-48, 50-86 (парні);

вул. Арбатська: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

вул. Криворізька: 22, 22А, 24-50 (парні);

вул. Переможців: 1-16, 16А, 17-30, 32-38 (парні);

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

тупик Криворізький: 1, 1А, 3, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 15А, 23-25, 27-41 (непарні), 41Д;

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40, 40А;

пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;

пров. Північний: 1-12, 12А, 14, 16;

проїзд Шаховий: 3, 34, 37, 38, 40, 41, 41А, 42-47, 49-67 (непарні), 67А;

бульвар Зоряний: 1, 1А, 1Д, 1Н, 3;

пров. Зоряний: 1, 1Д;

З 08:00 до 20:00:

вул. Зоологічна: 29, 30;

вул. Мирна: 29;

вул. Серпнева: 1, 1А;

вул. Чорноморська: 1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3-8, 8А, 10-19, 19А, 20, 21, 21А, 22-24, 26, 27, 29, 92;

вул. Шпакова: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4-11, 11А, 13-15, 15А, 16-21, 21А, 22-30 (парні), 30А, 30Б.

3 жовтня з 08:00 до 17:00:

вул. Аріхтектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1, 1А, 2, 2А, 3-21, 21А, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 66;

вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

вул. Енергетична: 2А;

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39, 39А;

вул. Корейська: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12;

вул. Матроська: 1-29, 31, 33, 35, 37;

вул. Молодіжна: 2-8, 10;

вул. Осипа Бодянського: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24;

вул. Панельна: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

вул. Робоча: 77;

вул. Шинна: 3, 4;

пров. Матроський: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пров. Молодіжний: 14А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 63, 65, 67, 93, 116, 139, 144;

вул. Робоча: 164, 164К

вул. Зоологічна: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-28;

вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;

вул. Каховська: 11-23 (непарні);

вул. Квітнева: 1, 1А, 3-20, 20А;

вул. Марганцевська; 7, 9-20;

вул. Мирна: 1-27 (непарні);

вул. Серпнева: 2-6;

вул. Сурська: 1-29;

вул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;

вул. Чорноморська: 3, 13А, 25, 30А;

вул. Шпакова: 12, 12А, 14.

4 жовтня з 08:00 до 17:00:

вул. Звенигородська: 1-7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15-23, 25, 27;

вул. Кисловодська: 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8-16, 16А, 17-26, 26А, 27-55, 57-65 (непарні);

вул. Козака Мамая: 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 46;

вул. Машинобудівна: 1-8, 8А, 9-13, 13А, 14, 16;

вул. Пресова: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

вул. Тракторна: 1, 2, 2А, 3-9, 9А, 10-13, 13А, 14, 14А, 15;

пров. Новомиргородський: 2А, 10, 12А;

пров. Пресовий: 2-12 (парні), 12Б, 14, 16;

вул. Робоча: 152, 160, 162;

вул. Бориса Кротова: 1Б;

вул. Краснопільська: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 6Б, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А, 13Б, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 42, 48, 93, 106, 110, 110А, 110К, 112, 114, 116;

вул. Запорізьке шосе: 16.

5 жовтня з 08:00 до 17:00:

вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 3А, 5;

вул. Василя Сліпака: 44, 46, 48;

вул. Донська: 1;

вул. Киргизька: 5, 10;

просп. Богдана Хмельницького: 103Б, 105, 107;

вул. Василя Сліпака: 46, 48;

вул. Майкопська: 2-18 (парні), 19-30, 30А, 30Б, 31-36, 36А, 37-47, 47А, 48-53, 53А, 54-57, 59-69 (непарні);

вул. Пасічна: 33, 35, 39, 41, 43, 43А, 44-61, 61А, 62-66, 68-82 (парні);

вул. Подільська: 1-9 (непарні), 9А, 11, 13, 13А;

вул. Уманська: 20, 22, 24, 26-30, 32, 34-40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50-66 (парні), 66А;

проїзд Олександра Гальченка: 17.

6 жовтня з 08:00 до 17:00:

вул. Данила Нечая: 7-15 (непарні), 11А, 13, 17, 19.

Радимо тримати телефони та повербанки зарядженими!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з 2 по 11 жовтня вимикатимуть газ: повний перелік адрес.

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