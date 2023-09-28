В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса

Будьте готовы!

В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света – сотни жителей останутся без электроэнергии.

Причина – проведение плановых работ Центральной энергетической компанией.

Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

Так, 2 октября с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Автозаводская: 1-45, 45Б, 46-48, 50-86 (четные);

ул. Арбатская: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

ул. Криворожская: 22, 22А, 24-50 (четные);

ул. Победителей: 1-16, 16А, 17-30, 32-38 (четные);

проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);

тупик Криворожский: 1, 1А, 3, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 15А, 23-25, 27-41 (нечетные), 41Д;

ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40, 40А;

пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;

пер. Северный: 1-12, 12А, 14, 16;

проезд Шахматный: 3, 34, 37, 38, 40, 41, 41А, 42-47, 49-67 (нечетные), 67А;

бульвар Звездный: 1, 1А, 1Д, 1Н, 3;

пер. Звездный: 1, 1Д;

С 08:00 до 20:00:

ул. Зоологическая: 29, 30;

ул. Мирная: 29;

ул. Августовская: 1, 1А;

ул. Черноморская: 1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3-8, 8А, 10-19, 19А, 20, 21, 21А, 22-24, 26, 27, 29, 92;

ул. Скворечная: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4-11, 11А, 13-15, 15А, 16-21, 21А, 22-30 (четные), 30А, 30Б.

3 октября с 08:00 до 17:00:

ул. Арихтектора Заболотного: 1-19, 19А, 20-24, 26;

ул. Василия Слипака: 1, 1А, 2, 2А, 3-21, 21А, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 66;

ул. Грушева: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

ул. Энергетическая: 2А;

ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39, 39А;

ул. Корейская: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12;

ул. Матросская: 1-29, 31, 33, 35, 37;

ул. Молодежная: 2-8, 10;

ул. Осипа Бодянского: 1-7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24;

ул. Панельная: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-34, 36, 36А;

ул. Победы: 212, 214, 216;

ул. Ржевская: 2-10 (четные);

ул. Рабочая: 77;

ул. Шинная: 3, 4;

пер. Матросский: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пер. Молодежный: 14А, 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59, 63, 65, 67, 93, 116, 139, 144;

ул. Рабочая: 164, 164К

ул. Зоологическая: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-28;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Каховская: 11-23 (нечетные);

ул. Апрельская: 1, 1А, 3-20, 20А;

ул. Марганцевская; 7, 9-20;

ул. Мирная: 1-27 (нечетные);

ул. Августовская: 2-6;

ул. Сурская: 1-29;

ул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;

ул. Черноморская: 3, 13А, 25, 30А;

ул. Скворечная: 12, 12А, 14.

4 октября с 08:00 до 17:00:

ул. Звенигородская: 1-7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15-23, 25, 27;

ул. Кисловодская: 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8-16, 16А, 17-26, 26А, 27-55, 57-65 (нечетные);

ул. Казака Мамая: 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 46;

ул. Машиностроительная: 1-8, 8А, 9-13, 13А, 14, 16;

ул. Прессовая: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

ул. Тракторная: 1, 2, 2А, 3-9, 9А, 10-13, 13А, 14, 14А, 15;

пер. Новомиргородский: 2А, 10, 12А;

пер. Прессовый: 2-12 (четные), 12Б, 14, 16;

ул. Рабочая: 152, 160, 162;

ул. Бориса Кротова: 1Б;

ул. Краснопольская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 6Б, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А, 13Б, 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 42, 48, 93, 106, 110, 110А, 110К, 112, 114, 116;

ул. Запорожское шоссе: 16

5 октября с 08:00 до 17:00:

ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3А, 5;

ул. Василия Слипака: 44, 46, 48;

ул. Донская: 1;

ул. Кыргызская: 5, 10;

просп. Богдана Хмельницкого: 103Б, 105, 107;

ул. Василия Слипака: 46, 48;

ул. Майкопская: 2-18 (четные), 19-30, 30А, 30Б, 31-36, 36А, 37-47, 47А, 48-53, 53А, 54-57, 59-69 (нечетные);

ул. Пасечная: 33, 35, 39, 41, 43, 43А, 44-61, 61А, 62-66, 68-82 (четные);

ул. Подольская: 1-9 (нечетные), 9А, 11, 13, 13А;

ул. Уманская: 20, 22, 24, 26-30, 32, 34-40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50-66 (четные), 66А;

проезд Александра Гальченко: 17.

6 октября с 08:00 до 17:00:

ул. Даниила Нечая: 7-15 (нечетные), 11А, 13, 17, 19.

Советуем держать телефоны и повербанки заряженными!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов.

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