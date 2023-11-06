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  • У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції

У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції

Сьогодні 15:16
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Зловмисницю затримали. Тепер їй загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Новости Днепра про У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції

У неділю, 5 листопада, в одному з будинків у Чечелівському районі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця.

Як з’ясували правоохоронці, під час відпочинку між співмешканцями виникла словесна перепалка, під час якої підозрювана схопила кухонний ніж та нанесла чоловіку удари у руку та спину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали зловмисницю. Знаряддя злочину вилучили.

Новости Днепра про У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції

6 листопада слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер їй загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Новости Днепра про У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік вбив молодшого брата: йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліціїРусский

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