У Дніпрі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця: коментар поліції

Зловмисницю затримали. Тепер їй загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

У неділю, 5 листопада, в одному з будинків у Чечелівському районі 19-річна дівчина вбила свого 40-річного співмешканця.

Як з’ясували правоохоронці, під час відпочинку між співмешканцями виникла словесна перепалка, під час якої підозрювана схопила кухонний ніж та нанесла чоловіку удари у руку та спину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали зловмисницю. Знаряддя злочину вилучили.

6 листопада слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер їй загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік вбив молодшого брата: йому загрожує довічне позбавлення волі.

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