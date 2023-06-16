У Дніпрі 17 червня низка автобусів та тролейбусів змінять свій маршрут

У Дніпрі деякі тролейбуси та автобуси тимчасово змінять маршрут через перекриття руху транспорту по пр. Лесі Українки.

17 червня з 09.00 до 16.00 частково буде перекрито рух транспорту по пр. Лесі Українки на ділянці від пр. Поля до вул. Юрія Савченка. Це пов’язано з видаленням аварійних дерев. У зв’язку із чим зміниться робота деякого громадського транспорту:

З 10:00 до 17:00 тролейбуси №5 курсуватимуть скороченим маршрутом – від вул. Титова до пр. Лесі Українки. Рух тролейбусів №1 припиняється.

Автобуси №32, №32-К, №33, №40, №73 у напрямку вул. Степана Бандери об’їжджатимуть за схемою: пр. Олександра Поля – вул. Володимира Антоновича – вул. Юрія Савченка – пр. Лесі Українки.

Автобуси №109 об’їжджатимуть за схемою: вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери.

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