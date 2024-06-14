У Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка випала з вікна, через погано встановлену москітну сітку

Дитина випала з другого поверху.

Інцидент трапився 8 червня у Тернівці Дніпропетровської області. З вікна на другому поверсі випала дворічна дитина, повідомила медик Тетяна Дубініна.

Дворічний малюк вижив, але отримав значні травми.

Бригада “швидкої”, яка приїхала на місце події, відразу надала екстрену допомогу: шийний комір, щит, кисень, інфузію, обробила рани і доставила до КНП “Павлоградська ЛІЛ” ПМР з діагнозом політравма. Далі дитину перевезли до лікарні у Дніпрі.

“Шановні БАТЬКИ! Не залишайте дітей без нагляду! Найважливіше – це життя і здоров’я дітей!!!”, – звернулася до всіх батьків медик у соцмережі.

Медики повідомили, що дитина випала з вікна через погано встановлену москітну сітку. Лікарі закликають батьків бути обережними та наглядати за дітьми.