Як виглядала зникла пароплавна пристань на березі Дніпра понад 100 років тому: унікальне фото

Понад 100 років тому у Дніпрі не було річкового порту, а були лише пароплавні пристані. Знаходились вони на місці сучасної набережної, але замість нинішньої об лаштованої набережної в нашому місті був просто пологий або скелястий спуски у воду. Такі от пристані розміщувалися там, де спуск у воду був пологий, але водночас глибина дозволяла пароплавам та баржам підійти якомога ближче до берега.

Журналісти dnepr.info дізналися, як пароплавна пристань виглядала у Дніпрі понад 100 років тому і де вона розміщувалася.

Пароплавна пристань до будівництва залізничного мосту та й після нього мала велику популярність. Хіба після появи мосту в Дніпрі навантаження на водний порт трохи знизилося. З пристані відправляли не лише баржі з товарами на продаж, а й від неї відпливали пароплави з мандрівниками. Знаходилась пристань біля нинішнього «старого» мосту. Наразі на її місці насипаний берег і знаходяться різні будівлі.

На початку минулого століття річка виглядала зовсім інакше, частина невеликих островів на ній не була затоплена водами ДніпроГЕСу, тому на фото видно, що біля прибережної пристані є невеликий острівець, де розміщено будівлю та є причал для човнів та пароплавів.

Аналогічно на березі стоїть кілька будівель – вони знаходяться на воді, і проходячи через них людина могла потрапити на пароплав або баржу, це був свого роду “пірс” тільки з повноцінним будинком. З берегом ці “будинки” були з’єднані дерев’яними містками.

Біля берега пристані було пришвартовано кілька човнів, за необхідності вони доставляли товар чи людей баржу чи пароплав. Робочі пристані жили неподалік, у невеликих будиночках на березі річки.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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