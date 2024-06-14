Як виглядала зникла пароплавна пристань на березі Дніпра понад 100 років тому: унікальне фото

Журналісти dnepr.info дізналися, як пароплавна пристань виглядала у Дніпрі понад 100 років тому і де вона розміщувалася.
Пароплавна пристань до будівництва залізничного мосту та й після нього мала велику популярність. Хіба після появи мосту в Дніпрі навантаження на водний порт трохи знизилося. З пристані відправляли не лише баржі з товарами на продаж, а й від неї відпливали пароплави з мандрівниками. Знаходилась пристань біля нинішнього «старого» мосту. Наразі на її місці насипаний берег і знаходяться різні будівлі.
На початку минулого століття річка виглядала зовсім інакше, частина невеликих островів на ній не була затоплена водами ДніпроГЕСу, тому на фото видно, що біля прибережної пристані є невеликий острівець, де розміщено будівлю та є причал для човнів та пароплавів.
Аналогічно на березі стоїть кілька будівель – вони знаходяться на воді, і проходячи через них людина могла потрапити на пароплав або баржу, це був свого роду “пірс” тільки з повноцінним будинком. З берегом ці “будинки” були з’єднані дерев’яними містками.
Біля берега пристані було пришвартовано кілька човнів, за необхідності вони доставляли товар чи людей баржу чи пароплав. Робочі пристані жили неподалік, у невеликих будиночках на березі річки.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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Ирина
Автор:
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