Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканці Дніпра зможуть побачити рідкісний парад планет: коли та як спостерігати

Мешканці Дніпра зможуть побачити рідкісний парад планет: коли та як спостерігати

Сьогодні 17:41
просмотров

Мешканці Дніпра зможуть побачити на небі відразу 5 планет.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть побачити рідкісний парад планет: коли та як спостерігати

В Україні цієї суботи можна спостерігати унікальне астроявище. У небі в ряд вишукуються відразу 5 планет. А саме Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран та Меркурій. Про це пише ScienceAlert.

Коли можна побачити парад планет 

Цього разу за небом треба спостерігати перед сходом Сонця. Найяскравіше планети буде помітно 17 червня. Наразі небесні тіла розташовані на мінімальній відстані один від одного. 

17 червня схід Сонця розпочнеться о 4:36. Тож за годину до, близько 3:30 можна буде побачити 5 планет, які наче вишикувалися одна за одною. Щоправда, це тільки оптична ілюзія. Насправді небесні тіла не будуть утворювати парад.
 
Для кращого спостереження астрономи радять взяти бінокль чи телескоп, але якщо у вас немає спеціальних приладів, то за астроявищем можна спостерігати неозброєним оком. 
 
Найпомітнішим буде Юпітер. Взявши його за орієнтир, треба дивитися трохи догори та праворуч. На південному сході розташований Сатурн. Він буде не таким яскравим, а його теж можна побачити неозброєним оком.
 
Трохи лівіше та нижче Юпітера знаходиться Меркурій, який можна помітити без спеціальних приладів. 
 

Далі слід пошукати Меркурій, який буде трохи лівіше і нижче Юпітера. Його можна побачити без спеціальних приладів. А ось Уран буде майже непомітним в небі, тож знайти його буде важко. 

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть побачити рідкісний парад планет: коли та як спостерігатиУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть побачити рідкісний парад планет: коли та як спостерігатиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове “поле”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:52
    50 відтінків рожевого: у парку Глоби розквітло трояндове “поле”

    Троянди пахнуть просто неймовірно!

    Як мешканцям Дніпра обміняти права у «Дії» та сервісному центрі: алгоритм дій та вартість послуги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:46
    Як мешканцям Дніпра обміняти права у «Дії» та сервісному центрі: алгоритм дій та вартість послуги

    В Україні перші права водія видаються терміном на два роки…

    У Дніпрі троє чоловіків напали на водія та викрали його авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    У Дніпрі троє чоловіків напали на водія та викрали його авто

    У Дніпрі у водія викрали авто.

    У Дніпрі для вулиці Гладкова знову шукають нову назву: чому та яку саме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:54
    У Дніпрі для вулиці Гладкова знову шукають нову назву: чому та яку саме

    Вулицю збираються перейменувати, але нова назва влаштовує не всіх.

    Наверх