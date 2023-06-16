Мешканці Дніпра зможуть побачити рідкісний парад планет: коли та як спостерігати

Мешканці Дніпра зможуть побачити на небі відразу 5 планет.

В Україні цієї суботи можна спостерігати унікальне астроявище. У небі в ряд вишукуються відразу 5 планет. А саме Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран та Меркурій. Про це пише ScienceAlert.

Коли можна побачити парад планет

Цього разу за небом треба спостерігати перед сходом Сонця. Найяскравіше планети буде помітно 17 червня. Наразі небесні тіла розташовані на мінімальній відстані один від одного.

17 червня схід Сонця розпочнеться о 4:36. Тож за годину до, близько 3:30 можна буде побачити 5 планет, які наче вишикувалися одна за одною. Щоправда, це тільки оптична ілюзія. Насправді небесні тіла не будуть утворювати парад. Для кращого спостереження астрономи радять взяти бінокль чи телескоп, але якщо у вас немає спеціальних приладів, то за астроявищем можна спостерігати неозброєним оком.

Найпомітнішим буде Юпітер. Взявши його за орієнтир, треба дивитися трохи догори та праворуч. На південному сході розташований Сатурн. Він буде не таким яскравим, а його теж можна побачити неозброєним оком.

Трохи лівіше та нижче Юпітера знаходиться Меркурій, який можна помітити без спеціальних приладів.

Далі слід пошукати Меркурій, який буде трохи лівіше і нижче Юпітера. Його можна побачити без спеціальних приладів. А ось Уран буде майже непомітним в небі, тож знайти його буде важко.

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