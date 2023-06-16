В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут

В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы временно изменят маршрут в связи с перекрытием движения транспорта по пр. Леси Украинки.

17 июня с 09:00 до 16:00 частично будет перекрыто движение транспорта по пр. Леси Украинки на участке от пр. Поля до ул. Юрия Савченко. Это связанно с удалением аварийных деревьев. В связи с чем изменится работа некоторого общественного транспорта:

С 10:00 до 17:00 троллейбусы №5 будут курсировать по сокращенному маршруту — от ул. Титова до пр. Леси Украинки. Движение троллейбусов №1 приостанавливается.

Автобусы №32, №32-К, №33, №40, №73 в направлении ул. Степана Бандеры будут объезжать по схеме: пр. Александра Поля – ул. Владимира Антоновича – ул. Юрия Савченко – пр. Леси Украинки.

Автобусы №109 будут объезжать по схеме: ул. Святослава Храброго – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. Степана Бандеры.

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