В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут

17 июня с 09:00 до 16:00 частично будет перекрыто движение транспорта по пр. Леси Украинки на участке от пр. Поля до ул. Юрия Савченко. Это связанно с удалением аварийных деревьев. В связи с чем изменится работа некоторого общественного транспорта:
С 10:00 до 17:00 троллейбусы №5 будут курсировать по сокращенному маршруту — от ул. Титова до пр. Леси Украинки. Движение троллейбусов №1 приостанавливается.
Автобусы №32, №32-К, №33, №40, №73 в направлении ул. Степана Бандеры будут объезжать по схеме: пр. Александра Поля – ул. Владимира Антоновича – ул. Юрия Савченко – пр. Леси Украинки.
Автобусы №109 будут объезжать по схеме: ул. Святослава Храброго – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. Степана Бандеры.
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