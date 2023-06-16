Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут

Сегодня 18:45
просмотров

В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы временно изменят маршрут в связи с перекрытием движения транспорта по пр. Леси Украинки.

Новости Днепра про В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут

17 июня с 09:00 до 16:00 частично будет перекрыто движение транспорта по пр. Леси Украинки на участке от пр. Поля до ул. Юрия Савченко. Это связанно с удалением аварийных деревьев. В связи с чем изменится работа некоторого общественного транспорта: 

С 10:00 до 17:00 троллейбусы №5 будут курсировать по сокращенному маршруту — от ул. Титова до пр. Леси Украинки. Движение троллейбусов №1 приостанавливается.

Автобусы №32, №32-К, №33, №40, №73 в направлении ул. Степана Бандеры будут объезжать по схеме: пр. Александра Поля – ул. Владимира Антоновича – ул. Юрия Савченко – пр. Леси Украинки. 

Автобусы №109 будут объезжать по схеме: ул. Святослава Храброго – ул. Андрея Фабра – ул. Староказацкая – ул. Степана Бандеры. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрутРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину

    40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и…

    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)

    16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…

    50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз
    Новости Днепра
    Сегодня 17:52
    50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз

    Розы пахнут просто невероятно!

    Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость
    Новости Днепра
    Сегодня 17:46
    Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

    В Украине первые водительские права выдаются сроком на два года…

    Последние новости

    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину

    40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников

    Интересные новости!

    Сегодня 19:24
    просмотров
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)

    16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Янтарная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр из металлического гаража идет дым.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце
    В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце

    14 июня около 20:00 в полицию Никополя поступило сообщение о поножовщине в одной из квартир.

    Сегодня 18:41
    0
    просмотров
    50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз
    50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз

    Розы пахнут просто невероятно!

    Сегодня 17:52
    0
    просмотров
    Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость
    Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

    В Украине первые водительские права выдаются сроком на два года – они являются временными. После этого срока водитель может их обменять на документ, который будет действителен 30 лет – это постоянные права. Но их также можно менять при утере, смене…

    Сегодня 17:46
    просмотров
    Жители Днепра смогут увидеть редкий парад планет: когда и как наблюдать
    Жители Днепра смогут увидеть редкий парад планет: когда и как наблюдать

    Жители Днепра смогут увидеть на небе сразу пять планет.

    Сегодня 17:41
    0
    просмотров
    В Днепре трое мужчин напали на водителя и угнали его авто
    В Днепре трое мужчин напали на водителя и угнали его авто

    В Днепре у водителя угнали авто.

    Сегодня 16:48
    просмотров
    Огромное дерево, мусор и зеленая вода: как выглядят пляжи Одессы после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО)
    Огромное дерево, мусор и зеленая вода: как выглядят пляжи Одессы после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО)

    6 июня 2023 года россияне подорвали Каховскую ГЭС – это одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия.

    Сегодня 16:12
    0
    просмотров
    В Днепре для улицы Гладкова снова ищут новое название: почему и какое именно
    В Днепре для улицы Гладкова снова ищут новое название: почему и какое именно

    Улицу собираются переименовать, но новое название устраивает не всех.

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх