У Дніпрі та області 15 червня графіки відключень світла діятимуть весь день

В Укренерго повідомили невтішні новини. Цієї суботи, 15 червня, будуть застосовуватися графіки відключень з самого ранку і до вечора, а саме з 08:00 до 23:00.
Це стосується також споживачів у Дніпрі та області.
Причиною тривалих відключень називають знижену роботу сонячних електростанцій через хмарність та ремонт чергового атомного енергоблока.
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