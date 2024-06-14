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У Дніпрі та області 15 червня графіки відключень світла діятимуть весь день

Сьогодні 19:04
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У Дніпрі та області 15 червня графіки діятимуть весь день.

Новости Днепра про У Дніпрі та області 15 червня графіки відключень світла діятимуть весь день

В Укренерго повідомили невтішні новини. Цієї суботи, 15 червня, будуть застосовуватися графіки відключень з самого ранку і до вечора, а саме з 08:00 до 23:00.

Це стосується також споживачів у Дніпрі та області. 

Причиною тривалих відключень називають знижену роботу сонячних електростанцій через хмарність та ремонт чергового атомного енергоблока.

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