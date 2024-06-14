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  • У Дніпрі на касі АТБ ножем поранили чоловіка: поліція повідомила нові деталі

У Дніпрі на касі АТБ ножем поранили чоловіка: поліція повідомила нові деталі

Сьогодні 17:28
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Чоловіка, який напав на відвідувача супермаркету з ножем, затримали.

Новости Днепра про У Дніпрі на касі АТБ ножем поранили чоловіка: поліція повідомила нові деталі

Поліція повідомила деталі конфлікту в АТБ, де відвідувач супермаркету вдарив іншого ножем. 

Конфлікт біля каси магазину завершився ножовим пораненням. Про криваву бійку правоохоронцям повідомив випадковий свідок. 

Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що між двома відвідувачами біля каси місцевого супермаркету виникла сварка. Словесну перепалку чоловіки продовжили на вулиці. У цей час повз проходив підозрюваний, який дістав ніж та вдарив потерпілого у спину.

Свідки події одразу ж викликали поліцію та швидку.

Правоохоронці затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

14 червня суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі на касі АТБ ножем поранили чоловіка: поліція повідомила нові деталіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на касі АТБ ножем поранили чоловіка: поліція повідомила нові деталіРусский

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