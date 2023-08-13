У Дніпрі 14 серпня деякі будинки залишаться без світла: адреси

У понеділок, 14 серпня, приватна компанія ЦЕК проводитиме у Дніпрі ремонтні роботи, тож деякі споживачі залишаться без електропостачання.

Роботи триватимуть з 8:00 до 18:00.

Так, у цей проміжок часу електропостачання не буде за наступними адресами:

вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 17-22, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34, 66;

вул. Матроська: 1-27, 29-37 (непарні);

вул. Панельна: 1, 1-А, 2, 4-10, 10-А, 11-А, 13-34, 36, 36-А;

вул. Грушова: 1, 1-А, 2-11, 11-А, 12, 14, 16;

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;

вул. Молодіжна: 2-8, 10;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19;

вул. Краснопільська: 13-А;

вул. Будівельників: 1, 3, 3-А, 3-Б, 5, 7, 7-А.

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