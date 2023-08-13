В Днепре 14 августа некоторые дома останутся без света: адреса

Так, в этот промежуток времени электроснабжения не будет по следующим адресам:

Работы будут продолжаться с 8:00 до 18:00.

В понедельник, 14 августа, частная компания ЦЭК будет проводить в Днепре ремонтные работы, поэтому некоторые потребители останутся без электроснабжения.

В субботу, 12 августа, в Кривом Роге на улице Эдуарда…

Процесс декоммунизации и дерусификации в Украине, в том числе и…

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