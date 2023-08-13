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В Днепре 14 августа некоторые дома останутся без света: адреса

Сегодня 19:04
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В понедельник, 14 августа, частная компания ЦЭК будет проводить в Днепре ремонтные работы, поэтому некоторые потребители останутся без электроснабжения.

Новости Днепра про В Днепре 14 августа некоторые дома останутся без света: адреса

Работы будут продолжаться с 8:00 до 18:00.

Так, в этот промежуток времени электроснабжения не будет по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака: 11, 13, 15, 17-22, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34, 66;
  • ул. Матросская: 1-27, 29-37 (нечетные);
  • ул. Панельная: 1, 1-А, 2, 4-10, 10-А, 11-А, 13-34, 36, 36-А;
  • ул. Грушевая: 1, 1-А, 2-11, 11-А, 12, 14, 16;
  • ул. Ивана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
  • ул. Молодежная: 2-8, 10;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Ржевская: 2-10 (четные);
  • переулок Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19;
  • ул. Краснопольская: 13-А;
  • ул. Строителей: 1, 3, 3-А, 3-Б, 5, 7, 7-А.

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