У Дніпра затримали банду, яка грабувала людей на вокзалах

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.
Так, за даними правоохоронців, мешканець Дніпра, який раніше був судимий, зібрав злочинну банду, що займалася грабежами на вокзалах міста. До неї входило троє друзів організатора. Кожен з них мав свою роль.
Відомо, що з липня до жовтня 2022 року учасники банди знайомилися з людьми на вокзалі, а потім обкрадали своїх нових знайомих. Награбоване здавали в ломбард, а гроші ділили на чотирьох.
Наразі встановлено 14 потерпілих, у тому числі вимушені переселенці та військовослужбовці ЗСУ.
Під час обшуків за місцями мешкання зловмисників вилучено мобільні телефони, годинники, банківські картки, грошові кошти та інші особисті речі потерпілих.
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