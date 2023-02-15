У Дніпра затримали банду, яка грабувала людей на вокзалах

У Дніпрі припинили діяльність злочинної групи, яка обманювала людей на вокзалах.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, мешканець Дніпра, який раніше був судимий, зібрав злочинну банду, що займалася грабежами на вокзалах міста. До неї входило троє друзів організатора. Кожен з них мав свою роль.

Відомо, що з липня до жовтня 2022 року учасники банди знайомилися з людьми на вокзалі, а потім обкрадали своїх нових знайомих. Награбоване здавали в ломбард, а гроші ділили на чотирьох.

Наразі встановлено 14 потерпілих, у тому числі вимушені переселенці та військовослужбовці ЗСУ.

Під час обшуків за місцями мешкання зловмисників вилучено мобільні телефони, годинники, банківські картки, грошові кошти та інші особисті речі потерпілих.

Читайте також:

Українська

Автор: