В Днепре задержали банду, которая грабила людей на вокзалах

У Дніпрі припинили діяльність злочинної групи, яка обманювала людей на вокзалах.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Так, по данным правоохранителей, житель Днепра, ранее судимый, собрал преступную банду, занимавшуюся грабежами на вокзалах города. В нее входило три друга организатора. Каждый из них играл свою роль.

Известно, что с июля по октябрь 2022 года участники банды знакомились с людьми на вокзале, а затем обворовывали своих новых знакомых. Награбленное сдавали в ломбард, а деньги делили на четверых.

В настоящее время установлены 14 потерпевших, в том числе вынужденные переселенцы и военнослужащие ВСУ.

Во время обысков по местам проживания злоумышленников изъяты мобильные телефоны, часы, банковские карты, денежные средства и другие личные вещи потерпевших.

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