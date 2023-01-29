Зазначається, що перевірку проводили в період з 20 по 26 січня в різних районах Дніпропетровщини. Як повідомили експерти, відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками не знайшли.
Так, за мікробіологічними показниками всі досліджені проби води відповідають встановленим нормативам. Значення фізико – хімічних показників залишається на рівні багаторічних показників, без аномальних змін.
Проте фахівці рекомендують мешканцям у період воєнного стану вживати лише кип’ячену або питну доочищену фасовану воду.