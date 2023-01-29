У Дніпрі та області перевірили якість питної води: які результати - Днепр Инфо
У Дніпрі та області перевірили якість питної води: які результати
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Сегодня 19:50

На Дніпропетровщині перевірили якість питної води.

Новости Днепра про У Дніпрі та області перевірили якість питної води: які результати

Про це повідомили в Дніпропетровському ОЦКПХ МОЗ.
 
Зазначається, що перевірку проводили в період з 20 по 26 січня в різних районах Дніпропетровщини. Як повідомили експерти, відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками не знайшли.
 
Так, за мікробіологічними показниками всі досліджені проби води відповідають встановленим нормативам. Значення фізико – хімічних показників залишається на рівні багаторічних показників, без аномальних змін.
 
Проте фахівці рекомендують мешканцям у період воєнного стану вживати лише кип’ячену або питну доочищену фасовану воду.
 

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