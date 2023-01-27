Масове вручення повісток: чи справді в Україні посилили мобілізацію - Днепр Инфо
Масове вручення повісток: чи справді в Україні посилили мобілізацію
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Сегодня 14:46

Останнім часом в Україні знову активізувалася робота з роздачі повісток у місцях масового скупчення громадян, що може робитися з метою актуалізації військово-облікових даних та свідчити про посилення мобілізації.

Новости Днепра про Масове вручення повісток: чи справді в Україні посилили мобілізацію

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач прокоментував ситуацію.

Він наголосив, що насамперед звертають увагу на фахівців, які можуть працювати із новими зразками озброєння, які надані західними партнерами.

Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями, – пояснив Горбач.

Він також підкреслив, що “хвиль” мобілізацій, як таких, в Україні немає, оскільки загальна мобілізація розпочалася 24 лютого минулого року і постійно триває.

У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби, – пояснив він.

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Новости Днепра про Масове вручення повісток: чи справді в Україні посилили мобілізаціюУкраїнська

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