Брала аванс за квартиру і зникала: на Дніпропетровщині затримали шахрайку

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 31-річна жінка розміщувала в Інтернеті оголошення про здачу в оренду житла, яке сама ж і винаймала. Надалі потенційним орендарям пропонувалося перерахувати на банківську карту аванс за житло. А вже після надходження частини грошей фігурантка не відповідала на дзвінки та переховувалась.
Поліцейські встановили, що в такий спосіб підозрювана ошукала громадян із Запорізької та Донецької областей.
26 січня жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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