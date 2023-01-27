Брала аванс за квартиру і зникала: на Дніпропетровщині затримали шахрайку

У Кам'янському поліцейські викрили жінку на шахрайстві під час здачі в оренду житла.

Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 31-річна жінка розміщувала в Інтернеті оголошення про здачу в оренду житла, яке сама ж і винаймала. Надалі потенційним орендарям пропонувалося перерахувати на банківську карту аванс за житло. А вже після надходження частини грошей фігурантка не відповідала на дзвінки та переховувалась.

Поліцейські встановили, що в такий спосіб підозрювана ошукала громадян із Запорізької та Донецької областей.

26 січня жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Будь ласка, будьте обережні!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: