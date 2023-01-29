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В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты

Сегодня 19:50
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В Днепропетровской области проверили качество питьевой воды.

Новости Днепра про В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты

Об этом сообщили в Днепропетровском ОЦКПХ Минздрава.
 
Отмечается, что проверка проводилась в период с 20 по 26 января в разных районах Днепропетровщины. Как сообщили эксперты, отклонений по микробиологическим и физико-химическим показателям не нашли.
 
Так, по микробиологическим показателям все исследованные пробы воды соответствуют установленным нормативам. Значение физико-химических показателей остается на уровне многолетних показателей без аномальных изменений.
 
Однако специалисты рекомендуют жителям в период военного положения употреблять только кипяченую или питьевую доочищенную фасованную воду.

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