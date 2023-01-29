В Днепре и области проверили качество воды: какие результаты

Читайте также:
Автор:
В днепровских парках напомнили о запрете катания на снегу.
В Днепре мужчина хотел покончить с собой.
В Днепре подростки вечером вышли на тонкий лед.
Днепрянин отравился копченой рыбой.
В днепровских парках напомнили о запрете катания на снегу.
В Днепре мужчина хотел покончить с собой.
В Днепре подростки вечером вышли на тонкий лед.
В Днепропетровской области мужчина вынес имущества Укрзализныци на 14 тысяч гривен.
Днепрянин отравился копченой рыбой.
Жителей Днепра удивил белый селезень, который поселился на набережной.
В Украине скоро сильно подорожают сигареты.
В Днепре из-за аварий и стабилизационных отключений света часть города без тепла.
В Каменском задержана женщина, которая продвигала идею возрождения СССР.
Умер днепровский ученый.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!