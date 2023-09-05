У “Дії” запустили важливу послугу для студентів: подробиці - Днепр Инфо
У “Дії” запустили важливу послугу для студентів: подробиці
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Сегодня 18:04

Студенти зможуть зручніше отримати знижку, зареєструватися в системі та створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

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Відтепер в державному застосунку “Дія” з’явилася послуга шерингу студентського квитка.

Про це повідомляє пресслужба “Дії”.

Тепер можете надсилати копію студентського за кілька кліків через “Дію,” а компанії й установи — отримувати копії за секунди, — йдеться у повідомленні.

Послуга знадобиться, щоб, наприклад, отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі навчального закладу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви, — йдеться у повідомленні.

Як це робити, дивіться у відео: 


У команді впровадження “Дії” також додали, що українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з “Дією”, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією. Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн.

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