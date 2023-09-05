Відтепер в державному застосунку “Дія” з’явилася послуга шерингу студентського квитка.
Про це повідомляє пресслужба “Дії”.
Тепер можете надсилати копію студентського за кілька кліків через “Дію,” а компанії й установи — отримувати копії за секунди, — йдеться у повідомленні.
Послуга знадобиться, щоб, наприклад, отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі навчального закладу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.
Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви, — йдеться у повідомленні.
Як це робити, дивіться у відео:
У команді впровадження “Дії” також додали, що українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з “Дією”, щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією. Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн.
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