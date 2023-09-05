Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили у розшук: підозрюють у держзраді

Про це свідчить інформація на сайті МВС.
Згідно з повідомленням, Рабінович — “особа, яка переховується від органів досудового розслідування”.
Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року, місце зникнення не зазначається.
Нагадаємо, 26 липня Вадим Рабінович отримав підозру у держзраді. Правоохоронці наголосили, що з 2019 до 2021 року у своїх численних виступах та інтерв’ю тоді ще нардеп поширював пропаганду, яка несла шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
На думку правоохоронців, наразі Рабінович переховується в Ізраїлі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У серпні Печерський районний суд Києва обрав екснардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його мають відправити під арешт одразу після затримання.
Зазначимо, Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепа Рабіновича 3 листопада 2022 року.
Читайте також:
Автор:
Учора ввечері президент Володимир Зеленський заявив про намір замінити міністра…
Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками Одеську та Дніпропетровську області.
Через це потяг суттєво затримується.
Зрадник під час боїв потрапив у полон до ЗСУ.