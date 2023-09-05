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  • Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили у розшук: підозрюють у держзраді

Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили у розшук: підозрюють у держзраді

Сьогодні 15:51
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Екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича оголосили у розшук. Його підозрюють у держзраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Новости Днепра про Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили у розшук: підозрюють у держзраді

Про це свідчить інформація на сайті МВС.

Згідно з повідомленням, Рабінович — “особа, яка переховується від органів досудового розслідування”.

Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року, місце зникнення не зазначається.

Новости Днепра про Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили у розшук: підозрюють у держзраді

Нагадаємо, 26 липня Вадим Рабінович отримав підозру у держзраді. Правоохоронці наголосили, що з 2019 до 2021 року у своїх численних виступах та інтерв’ю тоді ще нардеп поширював пропаганду, яка несла шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

На думку правоохоронців, наразі Рабінович переховується в Ізраїлі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У серпні Печерський районний суд Києва обрав екснардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його мають відправити під арешт одразу після затримання.

Зазначимо, Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепа Рабіновича 3 листопада 2022 року.

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