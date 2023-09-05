Вогонь перекинувся на інше авто: у Кривому Розі горіли Peugeot та ЗАЗ (ФОТО)

Що стало причиною займання - поки невідомо.

Сьогодні, 5 вересня, у Кривому Розі на вулиці Тесленка горіли два легковики.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:40.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці зайнявся автомобіль Peugeot 405. З нього полум’я перекинулося на поруч припаркований ЗАЗ 1103 Славута.

ДСНС-ники об 11:49 займання локалізували, а об 11:58 ліквідували.

Вогонь пошкодив моторний та багажний відсік, салон, двері автомобіля Peugeot 405, а також лобове скло, двері легкового автомобіля ЗАЗ 1103 Славута. Площа пожежі склала 6 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині палає сміттєвий полігон: подробиці від рятувальників (ФОТО).

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