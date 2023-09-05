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В «Дії» запустили важную услугу для студентов: подробности

Сегодня 18:04
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Студенты смогут удобнее получить скидку, зарегистрироваться в системе и создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.

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Отныне в государственном приложении «Дія» появилась услуга шеринга студенческого билета.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Теперь можете отправлять копию студенческого за несколько кликов через «Дію», а компании и учреждения получать копии за секунды, — говорится в сообщении.

Услуга понадобится, чтобы, например, получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе учебного заведения, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.

Никаких ксероксов или сканеров. Бережём средства, деревья и нервы, — говорится в сообщении.

Как это сделать, смотрите в видео:

В команде внедрения «Дії» также добавили, что украинские бизнесы могут настроить интеграцию с «Дією», чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией. Компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как офлайн, так и онлайн.

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