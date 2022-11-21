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У боях на Донеччині загинув молодий вчений із Дніпра

Сьогодні 14:12
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На Донеччині загинув 22-річний Володимир Гончар.

Новости Днепра про У боях на Донеччині загинув молодий вчений із Дніпра

Про це повідомили на сторінці МАН Дніпро.

Володимир Гончар – випускник Дніпропетровського відділення МАН. У мирний час активно займався наукою, своє перше історичне дослідження написав в 16 років.

Після початку війни служив в ЗСУ і брав участь в боях на Донеччині. На жаль, отримав поранення під час ворожого мінометного обстрілу. 

Учні та педагогічний колектив ДВ МАН пам’ятає його як гарного та щирого товариша, завжди готового прийти на допомогу, як старанного та обдарованого слухача, котрий  показав себе справжнім науковцем, написавши своє перше історичне дослідження в 16 років.
Володимир загинув у 22 роки, хоча попереду було ціле життя, сповнене злетів та відкриттів, але він віддав його за вільне майбутнє українського народу.
Війна забирає найкращих та найдорожчих.
Колектив ДВ МАН висловлює слова щирого співчуття батькам та рідним.
Вічна пам’ять Герою!

 

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