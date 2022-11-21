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В боях Донецкой области погиб молодой ученый из Днепра

Сегодня 14:12
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В Донецкой области погиб 22-летний Владимир Гончар.

Новости Днепра про В боях Донецкой области погиб молодой ученый из Днепра

Об этом сообщили на странице МАН Днепр.

Владимир Гончар – выпускник Днепропетровского отделения МАН. В мирное время активно занимался наукой, свое первое историческое исследование написал в 16 лет.

После начала войны служил в ВСУ и участвовал в боях в Донецкой области. К сожалению, получил ранения во время вражеских минометных обстрелов.

Ученики и педагогический коллектив ДВ МАН помнит его как хорошего и искреннего товарища, всегда готового прийти на помощь, как старательного и одаренного слушателя, показавшего себя настоящим ученым, написав свое первое историческое исследование в 16 лет.
Владимир погиб в 22 года, хотя впереди была целая жизнь, полная взлетов и открытий, но он отдал его за свободное будущее украинского народа.
Война забирает лучших и дорогих.
Коллектив ДВ МАН выражает слова искреннего сострадания родителям и родным.
Вечная память Герою!

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