В боях Донецкой области погиб молодой ученый из Днепра

В Донецкой области погиб 22-летний Владимир Гончар.

Об этом сообщили на странице МАН Днепр.

Владимир Гончар – выпускник Днепропетровского отделения МАН. В мирное время активно занимался наукой, свое первое историческое исследование написал в 16 лет.

После начала войны служил в ВСУ и участвовал в боях в Донецкой области. К сожалению, получил ранения во время вражеских минометных обстрелов.

Ученики и педагогический коллектив ДВ МАН помнит его как хорошего и искреннего товарища, всегда готового прийти на помощь, как старательного и одаренного слушателя, показавшего себя настоящим ученым, написав свое первое историческое исследование в 16 лет.

Владимир погиб в 22 года, хотя впереди была целая жизнь, полная взлетов и открытий, но он отдал его за свободное будущее украинского народа.

Война забирает лучших и дорогих.

Коллектив ДВ МАН выражает слова искреннего сострадания родителям и родным.

Вечная память Герою!

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