У Нікополі невідомі повалили пам’ятник Пушкіну (ФОТО)

У Нікополі знайшли поваленим бюст Пушкіну. Пам’ятник знаходиться в одноіменному парку.
Фото поваленого монументу опублікували у соцмережі. Завалили пам‘ятник навмисно, чи то він впав сам — наразі невідомо.
Відомо, що раніше пам’ятник вже обмальовували літерами Z, кидали сміття на голову Пушкіну, а одного разу навіть підпалили. Тому можливо повалення було запланованим.
Нагадаємо, що в Дніпрі нещодавно перейменували проспект Пушкіна на проспект Лесі Українки.
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