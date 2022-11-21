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У Нікополі невідомі повалили пам’ятник Пушкіну (ФОТО)

Сьогодні 11:27
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У Нікополі бюст Пушкіна в одноіменному парку "приліг відпочити" на землю.

Новости Днепра про У Нікополі невідомі повалили пам'ятник Пушкіну (ФОТО)

У Нікополі знайшли поваленим бюст Пушкіну. Пам’ятник знаходиться в одноіменному парку.

Фото поваленого монументу опублікували у соцмережі. Завалили пам‘ятник навмисно, чи то він впав сам — наразі невідомо.

Відомо, що раніше пам’ятник вже обмальовували літерами Z, кидали сміття на голову Пушкіну, а одного разу навіть підпалили. Тому можливо повалення було запланованим.

Нагадаємо, що в Дніпрі нещодавно перейменували проспект Пушкіна на проспект Лесі Українки.

Новости Днепра про У Нікополі невідомі повалили пам'ятник Пушкіну (ФОТО)

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Новости Днепра про У Нікополі невідомі повалили пам'ятник Пушкіну (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Нікополі невідомі повалили пам'ятник Пушкіну (ФОТО)Русский

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