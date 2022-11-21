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У Дніпрі біля Нового моста зіштовхнулися два тролейбуси (ФОТО)

Сьогодні 12:06
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Сьогодні, 21 листопада, на заїзді на Новий міст сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Нового моста зіштовхнулися два тролейбуси (ФОТО)

Там зіштовхнулися два тролейбуси – №14 та №2.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Рух у бік лівого берега був майже паралізований. Зараз один з тролейбусів вже поїхав з місця. Однак ускладнення все ще є.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Нового моста зіштовхнулися два тролейбуси (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі біля Нового моста зіштовхнулися два тролейбуси (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Mercedes Sprinter зіткнувся з відбійником та перекинувся на бік (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі біля Нового моста зіштовхнулися два тролейбуси (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі біля Нового моста зіштовхнулися два тролейбуси (ФОТО)Русский

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