У Дніпрі біля Нового моста зіштовхнулися два тролейбуси (ФОТО)

Там зіштовхнулися два тролейбуси – №14 та №2.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Рух у бік лівого берега був майже паралізований. Зараз один з тролейбусів вже поїхав з місця. Однак ускладнення все ще є.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Mercedes Sprinter зіткнувся з відбійником та перекинувся на бік (ФОТО).
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