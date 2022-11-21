У Дніпрі біля Нового моста зіштовхнулися два тролейбуси (ФОТО)

Сьогодні, 21 листопада, на заїзді на Новий міст сталася аварія.

Там зіштовхнулися два тролейбуси – №14 та №2.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Рух у бік лівого берега був майже паралізований. Зараз один з тролейбусів вже поїхав з місця. Однак ускладнення все ще є.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Mercedes Sprinter зіткнувся з відбійником та перекинувся на бік (ФОТО).

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