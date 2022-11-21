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  • Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій

Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій

Сьогодні 13:54
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У Дніпрі міські лікувальні заклади забезпечені усім необхідним для надання медичної допомоги як цивільному населенню, так і військовослужбовцям. 

Новости Днепра про Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій

«Продовжуємо лікувати як цивільних, так і наших захисників. Серед найчастіших травм — мінно-вибухові, коли металеві уламки потрапляють до організму; опіки; контузії. Моральний стан пацієнтів — вмотивований, гідно тримаються. У лікарні є психолог, який працює з ними, допомагає подолати різні психологічні травми. Окрім того, у нашому закладі не лише лікуються, а й проходять реабілітацію. Нині у нашому відділенні перебувають пацієнти, які отримали саме мінно-вибухові поранення. Усі уламки в їхніх кінцівках дістаємо за допомогою спеціального обладнання», — розповів завідувач відділення травматології міської лікарні Олексій. 
 

Новости Днепра про Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій

Серед тих, хто проходить лікування, – Вадим. Чоловік отримав поранення руки внаслідок мінометного обстрілу:
 
«У лікарню доставили мене при свідомості. Сьогодні очікую на операцію. Лікарі рятуватимуть руку, діставатимуть осколок, який ще там всередині. Персонал лікарні дуже турботливий!».
 

Новости Днепра про Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дійУкраїнська

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