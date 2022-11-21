Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій

«Продовжуємо лікувати як цивільних, так і наших захисників. Серед найчастіших травм — мінно-вибухові, коли металеві уламки потрапляють до організму; опіки; контузії. Моральний стан пацієнтів — вмотивований, гідно тримаються. У лікарні є психолог, який працює з ними, допомагає подолати різні психологічні травми. Окрім того, у нашому закладі не лише лікуються, а й проходять реабілітацію. Нині у нашому відділенні перебувають пацієнти, які отримали саме мінно-вибухові поранення. Усі уламки в їхніх кінцівках дістаємо за допомогою спеціального обладнання», — розповів завідувач відділення травматології міської лікарні Олексій.
«У лікарню доставили мене при свідомості. Сьогодні очікую на операцію. Лікарі рятуватимуть руку, діставатимуть осколок, який ще там всередині. Персонал лікарні дуже турботливий!».
Автор:
Благодійний фонд «ТАПС-Україна», Координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра…
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