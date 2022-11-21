Міські лікарні Дніпра продовжують рятувати поранених унаслідок бойових дій

У Дніпрі міські лікувальні заклади забезпечені усім необхідним для надання медичної допомоги як цивільному населенню, так і військовослужбовцям.

«Продовжуємо лікувати як цивільних, так і наших захисників. Серед найчастіших травм — мінно-вибухові, коли металеві уламки потрапляють до організму; опіки; контузії. Моральний стан пацієнтів — вмотивований, гідно тримаються. У лікарні є психолог, який працює з ними, допомагає подолати різні психологічні травми. Окрім того, у нашому закладі не лише лікуються, а й проходять реабілітацію. Нині у нашому відділенні перебувають пацієнти, які отримали саме мінно-вибухові поранення. Усі уламки в їхніх кінцівках дістаємо за допомогою спеціального обладнання», — розповів завідувач відділення травматології міської лікарні Олексій.