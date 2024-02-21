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  • У 86 років помер борець за незалежність України та дисидент Степан Хмара

У 86 років помер борець за незалежність України та дисидент Степан Хмара

Сьогодні 13:37
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Світла пам'ять!

Новости Днепра про У 86 років помер борець за незалежність України та дисидент Степан Хмара

Сьогодні, 21 лютого, помер відомий політик, дисидент, борець за незалежність України Степан Хмара. Йому було 86 років.

Про це повідомила у Facebook його дружина Роксолана Хмара.

Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! – написала вона.

Відомо, що останнім часом Степан Хмара тяжко хворів. У вересні 2023 року його госпіталізували у віденську клініку.

Зазначимо, Степан Хмара — борець за незалежність України у XX столітті, український політик, правозахисник, лікар, дисидент в період перебудови, довголітній політв’язень радянських концтаборів, народний депутат України І, II та IV скликань. Степан Хмара виступав з різкою критикою всіх президентів України.

За свою діяльність політик отримав кілька нагород, зокрема:

  • 19 серпня 2006 року указом Президента України Віктора Ющенка йому присвоєне звання Герой України з врученням ордена Держави — за визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії;
  • Орден Свободи (25 листопада 2008) — за громадянську мужність, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів демократії та з нагоди Дня Свободи;
  • Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (11 жовтня 2007) — за безкомпромісність і твердість волі у виборюванні незалежності України та з нагоди 70-річчя від дня народження.

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