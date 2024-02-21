У 86 років помер борець за незалежність України та дисидент Степан Хмара

Світла пам'ять!

Сьогодні, 21 лютого, помер відомий політик, дисидент, борець за незалежність України Степан Хмара. Йому було 86 років.

Про це повідомила у Facebook його дружина Роксолана Хмара.

Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! – написала вона.

Відомо, що останнім часом Степан Хмара тяжко хворів. У вересні 2023 року його госпіталізували у віденську клініку.

Зазначимо, Степан Хмара — борець за незалежність України у XX столітті, український політик, правозахисник, лікар, дисидент в період перебудови, довголітній політв’язень радянських концтаборів, народний депутат України І, II та IV скликань. Степан Хмара виступав з різкою критикою всіх президентів України.

За свою діяльність політик отримав кілька нагород, зокрема:

19 серпня 2006 року указом Президента України Віктора Ющенка йому присвоєне звання Герой України з врученням ордена Держави — за визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії;

Орден Свободи (25 листопада 2008) — за громадянську мужність, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів демократії та з нагоди Дня Свободи;

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (11 жовтня 2007) — за безкомпромісність і твердість волі у виборюванні незалежності України та з нагоди 70-річчя від дня народження.

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