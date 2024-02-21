В 86 лет умер борец за независимость Украины и диссидент Степан Хмара

Светлая память!

Сегодня, 21 февраля, умер известный политик, диссидент, борец за независимость Украины Степан Хмара. Ему было 86 лет.

Об этом сообщила в Facebook его жена Роксолана Хмара.

Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86 лет. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! — написала она.

Известно, что в последнее время Степан Хмара тяжело болел. В сентябре 2023 года его госпитализировали в венскую клинику.

Отметим, Степан Хмара — борец за независимость Украины в XX веке, украинский политик, правозащитник, врач, диссидент в период перестройки, долголетний политзаключенный советских концлагерей, народный депутат Украины I, II и IV созывов. Степан Хмара выступал с резкой критикой всех президентов Украины.

За свою деятельность политик получил несколько наград, в частности:

19 августа 2006 года указом Президента Украины Виктора Ющенко ему присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Государства — за выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, преданность идеалам свободы и демократии;

Орден Свободы (25 ноября 2008) — за гражданское мужество, самоотверженность в борьбе за утверждение идеалов демократии и по случаю Дня Свободы;

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (11 октября 2007) — за бескомпромиссность и твердость воли в борьбе за независимость Украины и по случаю 70-летия со дня рождения.

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