В 86 лет умер борец за независимость Украины и диссидент Степан Хмара

Сегодня, 21 февраля, умер известный политик, диссидент, борец за независимость Украины Степан Хмара. Ему было 86 лет.
Об этом сообщила в Facebook его жена Роксолана Хмара.
Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86 лет. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! — написала она.
Известно, что в последнее время Степан Хмара тяжело болел. В сентябре 2023 года его госпитализировали в венскую клинику.
Отметим, Степан Хмара — борец за независимость Украины в XX веке, украинский политик, правозащитник, врач, диссидент в период перестройки, долголетний политзаключенный советских концлагерей, народный депутат Украины I, II и IV созывов. Степан Хмара выступал с резкой критикой всех президентов Украины.
За свою деятельность политик получил несколько наград, в частности:
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